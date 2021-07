Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPUNTAMENTOBELLUNO Riapre oggi la seggiovia del Nevegàl: al via ufficialmente la stagione estiva. Come da tradizione si terranno anche Le Fiere del Nevegal, un appuntamento che non manca di attirare alle bancarelle in esposizione centinaia di turisti, residenti e quanti desiderano trascorrere alcune ore sul Colle all'aria aperta. Si comincia oggi, per poi passare al 1°agosto e a seguire il 5 settembre. L'orario di apertura sarà compreso...