CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOBELLUNO La cooperazione bellunese e quella trevigiana incontra il territorio. Lo farà domani, per l'intera giornata (dalle 9.30 alle 20) in piazza del Popolo a Vittorio Veneto, di fronte al municipio. L'evento, dal titolo #coopinpiazza2018, approda per la prima volta a Vittorio Veneto, dopo le felici esperienze di Treviso (nel 2015 e 2016) e Belluno lo scorso anno. Lo organizza Confcooperative Belluno e Treviso, l'associazione di rappresentanza interprovinciale, col patrocinio del Comune ospitante e il contributo di Banca...