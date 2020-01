L'APPUNTAMENTO

BELLUNO L'incontro è previsto per le 18,30 in sala Bianchi a Belluno per mercoledì 22. Si parlerà di cibo etico e biologico. «Le statistiche - spiegano gli organizzatori - dicono che il cibo biologico sta avendo in questo periodo un forte incremento di vendite. Sempre più spesso vediamo comparire sul mercato nuove proposte di linee biologiche, e tanti di noi si pongono delle domande sulla effettiva qualità superiore di questi alimenti». A organizzare l'approfondimento i Gruppi di Acquisto Solidale della provincia di Belluno. A partecipare Bruno Sebastianelli, presidente della Cooperativa Agricola La Terra e il Cielo. L'azienda che raduna un centinaio di agricoltori locali associati. Oltre a Sebastianelli, che racconterà la storia della sua azienda e aiuterà a capire cosa sia davvero importante considerare quando si acquistia un prodotto biologico, interverrà la biologa nutrizionista Gioia Dalla Gasperina, dell'associazione Coltivare Condividendo. Parlerà del valore nutrizionale degli alimenti bio, in particolare delle varietà antiche di frumento e dei loro benefici per la salute, e di come le nostre scelte alimentari possano incidere su noi stessi e sugli altri. Dopo la conferenza è previsto un piatto di pasta per tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA