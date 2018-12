CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOBELLUNO Cartoline dal mondo domani sera per aiutare la chiesetta di San Liberale. L'Associazione Migranti e lavoratori dell'Oltrardo, detta della Bandiera, tiene fede alla tradizione: torna domani sera alle 20.30 nella sala parrocchiale di Cavarzano il concerto di Natale per i soci, i simpatizzanti e non solo. Il soprano Liana Maeran e il fisarmonicista Ivano Battiston si esibiranno con un programma che pesca dalla tradizione dei canti di Natale di diversi Paesi del mondo, l'ingresso sarà gratuito ma eventuali offerte saranno...