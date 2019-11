CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPROFONDIMENTOBELLUNO L'esempio di Giorgio La Pira per i giovani bellunesi. È a loro, infatti, che si rivolge in particolar modo l'appuntamento di venerdì alle 17.30 nell'Aula Magna del Seminario di Belluno. A promuoverlo l'Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, in collaborazione con Scuole in rete e Acli di Belluno. L'obiettivo è commemorare la figura di un politico italiano morto in odore di santità nel 1977.L'intera giornata è dedicata a La Pira. Al mattino alle 11 se ne parlerà al Liceo Fermi di Pieve di Cadore...