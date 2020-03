L'APPELLO

VAL DI ZOLDO «Cari concittadini, restate in Germania», suona così l'appello del sindaco di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin. Tempi duri per gli zoldani con gelateria all'estero, perché in queste settimane il loro ritorno in patria non è ben accolto. L'emergenza sanitaria, seguita con attenzione e misure ultra restrittive in Italia, infatti, non è sottoposta a così rigido controllo in Germania e il rischio è che chi arriva da oltre confine possa portare il morbo contagiando una comunità in quarantena. «L'Italia in questo momento è zona rossa, ma negli altri Paesi queste misure non ci sono spiega De Pellegrin -. Il mio timore è che gli zoldani possano rientrare a Zoldo portando il Covid 19, magari senza sapere di averlo perché asintomatici e perché all'estero non effettuano tanti tamponi come qui». Le gelaterie sono state riaperte da un paio di settimane, perciò gli zoldani con attività nel settore al momento si trovano in Germania, lontani dalla loro famiglia che abita in valle; ma con le scuole chiuse in Italia potrebbe esserci chi approfitta per rientrare e prendere con sé i figli. Il sindaco sconsiglia caldamente questi viaggi. «La Germania, al momento, non ha adottato misure drastiche spiega -, ma non bisogna essere virologi per capire che anche lì la diffusione del morbo avverrà e verranno a breve adottate le stesse misure che sono in vigore oggi in Italia. In questo momento in valle siamo tutti chiusi all'interno delle nostre abitazioni e limitiamo per quanto possibile i contatti ai membri dei nostri nuclei familiari, pertanto, rispettando rigorosamente le prescrizioni in qualche modo possiamo evitare il contagio. Se arriva qualcuno da una zona non presidiata, come appunto la Germania, esiste il pericolo concreto di trasmettere il virus al proprio nucleo di appartenenza. Ricordo che può essere asintomatico!». Detto questo, il sindaco non teme di lanciare un appello che potrebbe suonare antipatico ma che, invece, ha incontrato il favore della sua comunità. Se proprio non si può fare a meno di rientrare in Italia, l'invito del primo cittadino è quello, quanto meno, di essere cauti e di mettersi in isolamento una volta ritornati. «Vi prego quindi, per amore dei vostri congiunti e della comunità, di adottare tutte le misure possibili, anche oltre quanto prevede la norma, per giungere in Italia (finché ciò è consentito) avendo la certezza, per quanto possibile, di non essere positivi al virus si raccomanda -! Nel caso non fosse possibile e se non potete evitare il rientro, vi chiedo di porvi all'arrivo in isolamento fiduciario per 15 giorni, lontani anche dai vostri familiari!! Ricordate che i vostri cari sono più sicuri qui, al momento, e le persone sole sono seguite e sostenute dal Comune».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA