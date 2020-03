L'APPELLO

FELTRE I negozi di vicinato, in questo periodo di emergenza, hanno dimostrato la funzione fondamentale che rivestono per il territorio. Proprio per questo, la consigliera comunale della Lega Nord di Feltre, Nadia Forlin, chiede alla politica, a tutti i livelli, che nel post emergenza vengano riconosciuti come servizi essenziali. «Solo di fronte all'emergenza Covid 19 ci rendiamo conto cos'è la nostra libertà personale, cosa sono le nostre abitudini quotidiane, quanto sia facile poter disporre di un qualsiasi bene comune e cosa sono i servizi che noi fino a ieri abbiamo dato per scontato. Il Bellunese è un territorio molto vasto, e spesso è necessario fare una decina di chilometri e sconfinare in altri comuni per raggiungere un centro commerciale. Servizi che in questo momento non sempre possiamo prendere in considerazione perché gli spostamenti sono limitati dentro il proprio comune». Questo ha costretto un po' tutti a riscoprire il negozio sotto casa. «Esercizi ai quali non sempre davamo la dovuta importanza in quanto date le loro dimensioni non fornivano tutte le opportunità che la grande distribuzione offre ma che in un tempo di restrizione ci danno le merci essenziali prosegue la consigliera -. Non troviamo di certo 7 marchi di pasta, il frutto esotico preferito o la torta Saint Honorè, per citarne alcuni, ma sicuramente ora ci offrono tutto ciò di cui ogni giorno abbiamo bisogno: pane, latte, pasta, riso, frutta... E sicuramente, da dietro una mascherina, una parola di conforto, atto di vicinanza del quale in questo momento forse abbiamo più bisogno». Insomma, nel momento cui è scoppiata l'emergenza, ci stiamo un po' tutti rendendo conto di quanto importante sia la loro presenza nei piccoli centri, nelle frazioni, nei luoghi lontani dal centro cittadino. «Finora solo gli anziani e pochi altri capivano e apprezzavano l'importanza di queste piccole attività commerciali. Adesso invece c'è stata una presa di conoscenza collettiva sull'essenzialità di questi negozi per la nostra sopravvivenza», aggiunge la Forlin che chiude con un appello: «Passato questo tempo di sofferenza, chiedo quindi a gran voce alla politica nazionale e locale che i negozi di vicinato abbiano visibilità per quanto stanno offrendo alla popolazione in questa fase di emergenza, siano riconosciuti come servizi essenziali e siano valorizzati. Inoltre chiedo che vengano destinate loro delle risorse affinché continuino a esistere anche nel dopo e non solo nel momento del bisogno».

