CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPELLOBELLUNO Non c'è più tempo da perdere. Sta cercando di farlo capire in tutte le sedi, il consigliere nazionale del Soccorso alpino, Fabio Rufus Bristot. Da anni si parla di una legge per gli ostacoli al volo, ma ad oggi, dopo 55 morti e 33 feriti solo negli ultimi decenni, non ce ne è ancora una, se non qualche pasticciata riga scritta una quindicina d'anni fa. Uno spiraglio era arrivato quando, questa primavera, è stato istituito un tavolo tecnico nella sede della Protezione civile a Roma, con tutti i soggetti chiamati a portare...