L'APPELLOBELLUNO «C'è tempo fino alle ore 12 del 23 dicembre per presentare la domanda in forma telematica. Mi auguro la provincia di Belluno dia una grande risposta» spiega il colonnello Gaetano Giacchi, comandante della guardia di finanza bellunese. Il concorso per esami e titoli promosso dalla Gdf ha l'obiettivo di individuare, a livello nazionale, 33 persone da inserire nelle fila del Sagf (Soccorso alpino della guardia di finanza). Chi passerà la selezione frequenterà poi la Scuola alpina più antica del mondo a Predazzo, Trento, che...