L'apicoltore che temeva le api: «Così la mia paura è diventata un'impresa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOMEGGEA Domegge di Cadore, un giovane apicoltore molto legato al suo territorio, ha deciso di impegnarsi con la sua famiglia per produrre del miele biologico che profuma dei prati in fiore. Fabio Tabacchi, 36 anni, ha una grande passione per le api e la natura in generale e ha iniziato cinque anni fa a produrre miele quasi per gioco poi, visto il successo del suo prodotto, ha creato l'azienda agricola a conduzione familiare The Honey Family con sede a Domegge di Cadore. Fabio spiega che quando era piccolo aveva una grande paura delle api e...