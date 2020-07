L'APERTURA

BELLUNO Non è stato un esordio benedetto da una giornata di sole. Ma il nuovo Pian Longhi nasce comunque con i migliori auspici proprio perché, nonostante la pioggia non sia stata clemente, il programma si è comunque svolto regolarmente. E perché non è mancata la gente: gli amici e fra questi gli sportivi ospiti d'onore, ciclisti in testa - di Enrico De Bona titolare della Turistica Dolomiti, di Renè De Pra della Veneta21 che ha vinto il bando di gara dell'Unione Montana per la struttura; rappresentanti politici dei due Comuni coinvolti, Belluno e Ponte, i piccoli sportivi che si sono sfidati a calcio, basket e beach volley sui campi dell'impianto.

DAL BEACH VOLLEY ALLE BICI

Pian Longhi mira a diventare punto di riferimento e porta per il Nevegal. E quando De Bona ha preso la parola ha voluto chiarire: «Nonostante ciò che si dice in giro, io e Renè non abbiamo avuto aiuti dalla politica. Lui ha messo il capitale, io le idee. Ma ora alla politica chiediamo non finanziamenti, ma di superare le bandiere politiche e di fare squadra attorno a questa iniziativa». Ieri Pian Longhi si è mostrato come da tempo non appariva più: vivace e ricco di potenzialità. E perché queste non rimangano tali e solo rimpianti, Veneta21 e Turistica Dolomiti hanno già investito molto. Nell'elenco ci sono le migliorie effettuate dopo aver vinto il bando, la realizzazione in poche settimane del campo da beach volley con sabbia di mare, la gestione di due strutture ricettive alle Ronce, le venti bici-elettriche a pagamento, la possibilità della sauna.

ALLOGGI-BOTTE PER DISABILI

E ieri De Bona ha presentato anche una nuova idea che ha già iniziato a prendere forma. Poco distante dai campi sportivi sono state installate due strutture a forma di botte che in realtà sono dei mini-appartamenti adatti anche per l'ospitalità delle persone portatrici di handicap: «È l'ultima idea che ci è venuta e che abbiamo realizzato immediatamente ha detto il responsabile della Turistica Dolomiti e in quel pianoro ne potremo realizzare una decina». Strutture semplici, piccole, ma comode, ciascuna di esse dotata di un bagno autonomo, anche questo arredato con gli ausili per disabili, a due passi dal bosco. Ed anche questa è un'altra opportunità che viene offerta alla ricettività, con in più il fascino di essere immersi nella natura.

IL PARROCO SORPRESO

Una vera Into the wild bellunese. Poi, prima del via ai tornei senza vincitori né vinti, e preliminare al taglio del nastro, don Giuseppe De Biasio, parroco di Cadola, ha benedetto gli impianti: «E una delle più belle inaugurazioni a cui sono stato chiamato ha esordito il sacerdote quante volte passando per di qua mi sono detto Chissà'. Ecco perché ora siamo felici ed auguriamo ogni bene a chi ha investito idee, soldi, energie e volontà».

Giovanni Santin

© riproduzione riservata

