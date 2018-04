L'anziana non risponde: trovata immobile a terra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SALVATAGGIOBELLUNO L'hanno trovata stesa sul pavimento di casa, ed era lì da diverse ore, senza riuscire ad alzarsi. E ora deve ringraziare la vicina di casa se tutto si è risolto per il meglio: l'amica vicina, ma anche i poliziotti della Questura cittadina e i vigili del fuoco. Protagonista di questa storia, lunedì notte, una 79enne che vive, da sola, in via Orzes, in quanto il marito è ricoverato in una casa di cura. Ed è proprio dalla casa di riposo che è partito l'allarme al 113: un'operatrice avvertiva la sala operativa centrale...