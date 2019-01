CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOBELLUNO Un parte del Pd bellunese sta con Maurizio Martina. Dopo il Comitato Zingaretti ieri è ufficialmente nato anche il Comitato Martina. Il segretario uscente ed ex ministro delle politiche agricole potrà contare anche sull'appoggio di una parte del gruppo locale, per la sua candidatura a segretario del Partito Democratico. A piacere a De Menech, Irma Visalli, Giuseppe Pat & co. è il concetto di pluralità e la vena riformista che Martina vuole portare avanti, per creare un partito che sappia essere il Governo ombra a Lega e...