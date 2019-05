CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOBELLUNO Il Tribunale di via Segato compie 30 anni, ma non li dimostra. Da allora, al suo interno, per la giustizia tante cose sono cambiate: organico di giudici sempre più ridotto, competenze manageriali per il funzionamento amministrativo scaricate sui magistrati e rischi sempre più alti di aggressioni, tanto da far scattare un servizio di vigilanza permanente all'entrata. Ma fuori, la sua bellezza è rimasta immutata. Come sottolinea anche la presidente del Tribunale, Antonella Coniglio: «Tutti ci dicono che abbiamo una sede...