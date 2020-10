L'ANNIVERSARIO

BELLUNO Era il 9 ottobre 2010 in Afghanistan, distretto del Gulistan, precisamente nella zona del passo di Buji circa duecento chilometri a est da Farah, quando quattro militari del Reggimento 7. Alpini di stanza a Belluno perdevano la vita in un attentato.

Alle ore 09.45 locali, un ordigno Ied (Improvised explosive device) esplodeva al passaggio di un blindato Lince, mezzo facente parte di un'autocolonna militare italiana che stava scortando dei veicoli civili adibiti al trasporto di elementi logistici.

L'ESTREMO SACRIFICIO

A 10 anni esatti dal vile attentato, la Consulta provinciale Forze Armate e Sicurezz di Fratelli d'Italia vuole ricordare i graduati caduti: caporalmaggiore scelto Gianmarco Manca, 32 anni, di Alghero (Sassari); caporalmaggiore scelto Sebastiano Ville, 27 anni, di Francofonte (Siracusa); 1° caporalmaggiore Francesco Vannozzi, 26 anni di San Giovanni alla Vena (Pisa); 1° caporalmaggiore Marco Pedone, 23 anni, di Patù (Lecce).

LA MEMORIA

«Gli Alpini caduti, giovani militari ma preparati ed esperti, da anni prestavano servizio presso il Reggimento - afferma il responsabile della Consulta, Alessandro Farina -. Con orgoglio indossavano la divisa e il cappello alpino per i quali hanno sempre mostrato un forte attaccamento e senso di appartenenza. Nonostante siano passati 10 anni da quel maledetto giorno, il loro ricordo rimane vivo nel cuore di tutte le persone che hanno avuto modo di condividere con loro la quotidianità, anche al di fuori dell'ambito lavorativo. Lo scorso anno lanciammo il nostro appello affinché venisse loro dedicata una via cittadina, un luogo, anche solo erigere un piccolo monumento. Grazie alla disponibilità e sensibilità del consigliere comunale Raffaele Addamiano, questa richiesta verrà formalmente elaborata e posta all'attenzione dell'assemblea cittadina».

NON DIMENTICARE

«La giovane età dei nostri 4 caduti in Afghanistan fa sembrare il tutto ancora più atroce - aggiunge Monica Mazzoccoli, presidente del Circolo cittadini di FdI -. Commemorarli e dar loro l'onore che meritano, trovo che sia cosa giusta; e per noi di FdI, per cui Patria e Famiglia sono valori fondamentali, diventa indispensabile farlo. Noi non li dimentichiamo e vorremmo che non venissero dimenticati neanche dalla comunità bellunese. In qualità di presidente del Circolo ringrazio quindi Alessandro Farina, responsabile della consulta provinciale e il nostro consigliere comunale Raffaele Addamiano che si stanno spendendo affinchè ciò avvenga».

