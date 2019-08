CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIBELLUNO «L'ex vicepremier Matteo Salvini è convinto che Di Maio abbia lavorato bene al Ministero del Lavoro; a me, però, non sembra sia andata così, e lo dimostrano anche i dati forniti dall'Inps sul reddito di cittadinanza». Luca De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore e deputato del partito di Giorgia Meloni, sventola i numeri.I NUMERI«I percettori del reddito sono 722 in provincia di Belluno e 4036 in quella di Treviso, giusto per citare due esempi», analizza De Carlo. «Quindi, fino a 10mila ore a settimana per il Bellunese...