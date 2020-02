L'INIZIATIVA

Video e quadri per dire che no, Questo non è amore. Nel giorno dedicato al santo patrono degli innamorati, le classi IV e V dell'indirizzo artistico e multimediale dell'Istituto Catullo festeggiano l'amore. Quello vero, quello che non centra nulla con la violenza. La data, naturalmente, non è casuale. Il progetto promosso dalla Polizia di Stato e sostenuto da diverse associazioni del territorio tra le quali BellunoDonna, Auser, Dafne, Fidapa e Unicef aveva preso il via il 25 novembre, giorno dedicato alla lotta contro la violenza di genere e ieri, San Valentino, ha tagliato il nastro del primo obiettivo: la realizzazione di una mostra degli elaborati degli studenti sul tema della violenza contro le donne, ora esposta lungo i corridoi della scuola. L'altro obiettivo, quello a lungo termine, è la sensibilizzazione e la prevenzione del fenomeno tra le giovani generazioni.

I PROTAGONISTI

«Abbiamo cercato di far emergere la luce in fondo al tunnel, nel nostro lavoro ha spiegato una studentessa, Viola Dal Pont -, per lanciare un messaggio di speranza a chi vive situazioni di violenza». Tra gli interventi, anche quello del questore Lilia Fredella che ha voluto parlare ai ragazzi con parole non istituzionali, come ha premesso a inizio discorso. «Per anni mi sono occupata di omicidi ha raccontato alla giovane platea e ad un certo punto mi sono resa conto come le vittime fossero, nella maggior parte dei casi, donne. Ho iniziato a studiare il fenomeno e a dividerlo in categorie. Ne è emerso che gli autori degli omicidi sono quasi sempre persone molto vicine alla vittima come parenti, partner o amici. È necessario un radicale cambio culturale se vogliamo incidere sul problema». «Un problema che ha radici profonde, nella disparità di potere tra uomo e donna», così ha definito la violenza di genere la presidente di BellunoDonna Anna Cubattoli. La onlus, operativa da vent'anni in provincia, è finora l'unica associazione nata per aiutare le donne colpite da violenza sul territorio. «Il problema è molto presente anche nella nostra provincia ha fatto sapere ai ragazzi -. Per questo negli anni abbiamo aperto diversi sportelli, a Ponte nelle Alpi, a Feltre e a Belluno così da avvicinarci alle donne. Quest'anno ne apriremo uno anche a Sedico e presto apriremo una casa rifugio a Feltre, che si aggiungerà a quella già attiva nel capoluogo». Il prefetto Adriana Cogode ha parlato di delitto d'onore, di leggi che fortunatamente sono cambiate e nel tempo hanno tutelato sempre di più la donna. «La maggior parte dei femminicidi sono causati dal partner e la violenza di genere porta a conseguenze come la depressione, l'abuso di alcol, gravidanze indesiderate e aborti, nascita di bambini sottopeso ha spiegato -. L'Organizzazione mondiale della sanità, non a caso, ha definito il fenomeno un'emergenza per la salute delle donne». Emozionato e orgoglioso dei suoi ragazzi, il dirigente della scuola Mauro De Lazzer. «Il Catullo, che tra due anni compie 200 anni, ha una lunga tradizione di collaborazione con le istituzioni ha ricordato -, ci auguriamo di poter proseguire su questa strada».

Alessia Trentin

