«L'Amministrazione litiga sul verde e noi lavoriamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FRATELLI D'ITALIABELLUNO «Qui l'Amministrazione litiga per la cura del verde, noi puliamo». Sembrerebbe una mera provocazione, se non fosse che davvero nei giorni scorsi una gruppo di cittadini del Circolo Fratelli d'Italia di Belluno ha preso guanti e sacchi della spazzatura per ripulire la città. Ha così preso il via in sordina l'operazione verde del partito della Meloni, che a Belluno vede come rappresentante più noto il sindaco di Calalzo e parlamentare Luca De Carlo. L'intenzione è quella di passare al setaccio i parchi del...