L'AMARCORDBELLUNO Sono giunti da ogni confine, per non mancare all'appuntamento fissato per venerdì scorso in Piazza Piloni. User name: V^ Edili A, Cod. Id. ITI Segato maturità 1974. L'anno 1974 passerà tristemente alla storia per le stragi di Piazza della Loggia e dell'Italicus, il Presidente della Repubblica era Giovanni Leone e quello del Consiglio Mariano Rumor prima, Aldo Moro poi. Eddy Merckx, il cannibale del ciclismo, vinceva il Giro, il Tour e il Mondiale, il compianto Felice Gimondi sfrecciava primo alla Milano-Sanremo. La Lazio...