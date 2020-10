L'ALLERTA

BELLUNO «Non muovetevi e non andate in montagna dove sareste difficilmente rintracciabili». Il prefetto Adriana Cogode ha lanciato l'appello ai bellunesi, ieri pomeriggio, dopo il tavolo in prefettura con le forze dell'ordine, i sindaci, l'esercito e l'assessore alla protezione civile regionale Gianpaolo Bottacin. Nell'incontro è emersa in tutta la sua gravità la situazione meteo attesa per oggi. Ieri a Palazzo dei Rettori, spiegava la prefettura in una nota «si è tenuta una riunione per la valutazione delle misure da adottare a tutela della pubblica incolumità in previsione delle condizioni metereologiche avverse previste per i prossimi giorni. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha infatti dichiarato lo stato di allarme per criticità idrogeologica (codice rosso), a partire dalle ore 12.00 di oggi 2 ottobre e fino alle 00.00 di domenica 4 ottobre in vari comuni della provincia».

SCUOLE CHIUSE

Per questo il prefetto ha invitato i sindaci chiudere le scuole nelle zone rosse. Sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di oggi per i soli comuni di Alano di Piave, Alpago, Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Feltre, Limana, Borgo Valbelluna, Ponte nelle Alpi, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa, Sedico, Sospirolo, Soverzene, Tambre. In questi comuni sono sospese anche tutte le pubbliche manifestazioni in programma per la giornata.

BOLLINO ROSSO

«Sono confermate le previsioni meteo - spiegavano ieri da Arpav e Protezione civile regionale -. Secondo i modelli in uso ai meteorologi Arpav regionali che indicano allerta rossa per rischio idrogeologico in zona Vene H e allerta arancione in zona Vene A, i fenomeni saranno particolarmente intensi domani, tra la tarda mattinata e il pomeriggio. In Valbelluna le piogge previste sono mediamente di 150 millimetri, con i modelli che vedono punte di 200-300 millimetri. Tutte le squadre di Protezione Civile sono reperibili, per eventuali criticità. Da valutare eventuali situazioni non ancora risolte dopo la tempesta Vaia. È previsto anche vento forte, specialmente in quota, con raffiche fino a 120-130 Km/h. La sala operativa regionale è aperta, ci saranno aggiornamenti costanti».

TERRITORIO FRAGILE

«La decisione della chiusura delle scuole - ha spiegato ieri il prefetto Cogode - è nata dal fatto che quella zona, tra Belluno e Feltre, è dalle previsioni codice rosso, che comporta ovviamente l'attivazione dei centri operativi e anche l'assunzione di altri provvedimenti che in qualche modo mettono al sicuro la popolazione. Abbiamo ritenuto che fosse opportuno anche in considerazione che siamo in un territorio che ancora è devastato con situazioni di dissesto che ancora non si è sistemato e anche per i vari cantieri presenti in vista dei grandi eventi». Oltre alle scuole anche i cantieri chiuderanno: i lavori sono sospesi per oggi. «L'Anas - prosegue il prefetto - ha assicurato presidio fisso presso tutti i cantieri da parte delle ditte esecutrici del lavoro». Infine l'appello a non muoversi, se non per motivi strettamente necessari: «Meglio evitare», dice il prefetto. La situazione è controllata in tempo reale dal previsore Arpav reperibile del centro meteo di Teolo (Pd), Stefano Veronese: «La fase clou nella prima metà di oggi, ma proseguirà anche nel pomeriggio».

Olivia Bonetti

