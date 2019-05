CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLEANZABELLUNO È un nuovo protocollo d'intesa quello siglato ieri mattina a Venezia, a Palazzo Mocenigo, tra Regione Veneto e Anfao, in continuità con quello del 2016. L'assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Elena Donazzan, ha rinnovato infatti con l'associazione nazionale dei fabbricanti di articoli ottici, un patto triennale che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato e che prevede l'investimento di un milione e mezzo di euro per la formazione e per l'aggiornamento di maestranze e per tirocini...