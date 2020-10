L'ALLEANZA

BELLUNO A sostenere il nuovo corso Its Meccatronico a Belluno in vista delle selezioni previste il 22 ottobre è anche Epta, gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, fiore all'occhiello del manifatturiero provinciale. «Abbiamo bisogno di profili specializzati: i giovani del territorio devono cogliere questa opportunità» affermano dall'azienda di Limana, lanciando così un appello ai giovani bellunesi e non solo. Un messaggio che è anche e soprattutto di fiducia in un momento storico delicato, contrassegnato dalla pandemia. Nonostante il Covid, però, il cuore manifatturiero del Bellunese continua a battere e creare valore aggiunto.

LA DIFFERENZA

«Ancora non si è riusciti a colmare il gap tra la domanda e l'offerta nel mercato del lavoro; le aziende ricercano profili con competenze tecniche e tecnologiche ma faticano a trovarne», afferma Gregorio Todeschini, human resources plant manager Epta. «Per questo oggi più che mai è importante che le nuove generazioni sappiano cogliere le opportunità che il loro territorio offre. Epta è da sempre impegnata nella promozione di iniziative di formazione che riducano il gap domanda-offerta». Da qui il sostegno pieno al corso post-maturità Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici proposto dall'Its - Academy Meccatronico Veneto, che per Todeschini rappresenta «un eccellente percorso e una occasione di maggior occupabilità per coloro che vogliano proporsi alle imprese del territorio come tecnici altamente specializzati nelle più innovative e recenti tecnologie manifatturiere».

I PROCESSI PRODUTTIVI

Sulla falsariga c'è anche Paolo Cavalleri, Regional operations director Epta: «Con la rivoluzione Industry 4.0 abbiamo assistito all'integrazione di nuove e complesse tecnologie all'interno dei processi produttivi delle nostre aziende. Per poter padroneggiare questi nuovi strumenti è importante avere una formazione specifica e credo che questo corso rappresenti una valida formazione per tutti quei ragazzi che desiderano intraprendere un percorso lavorativo come tecnici specializzati in una delle nostre numerose imprese manifatturiere del Bellunese». La stessa Epta sta divulgando l'iniziativa nei suoi impianti e tra le famiglie del territorio.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA