IL DIBATTITO

SANTO STEFANO Cresce l'apprensione anche nel mondo della scuola per la chiusura della galleria Comelico, i cui effetti potrebbero ricadere sull'intera organizzazione scolastica provinciale. Sull'importante settore lo stop al transito all'interno del tunnel, dalla prossima primavera, per tantissimi mesi, rischia di avere un effetto tsunami a livello dell'intero bellunese. A farsi interpreti della preoccupazione sono il Consiglio d'Istituto e la dirigente scolastica del Comprensivo del Comelico, che hanno sottoscritto un documento da inviare al presidente dell'Unione montana e ai cinque sindaci comeliani, con la richiesta di adoperarsi per scongiurare la chiusura del traforo, pretendendo con chi di dovere una soluzione sensata che garantisca la sicurezza dei trasporti e, al contempo, la possibilità di continuare a vivere e lavorare. «Come ogni istituzione fortemente legata al territorio è scritto nella lettera il mondo scolastico non può che essere preoccupato per le ricadute negative sul tessuto socioeconomico del comprensorio che una prolungata chiusura dell'unico collegamento viario degno di questo nome potrebbe comportare. Pensiamo ai molti dipendenti che non risiedono all'interno dei cinque comuni comeliani e a cosa comporterà per loro raggiungere il posto di lavoro: il rischio concreto è di trovarci con sempre meno personale disposto ad accettare incarichi nei plessi del nostro comprensorio, specialmente per quanto riguarda le supplenze di breve termine».

GLI ADDETTI AI LAVORI

Il pensiero del presidente del Cdi, Claudio Doriguzzi Bozzo, e della preside, Morena De Bernardo (che dirige, in reggenza, anche l'istituto comprensivo di Auronzo), va alle famiglie che lavorano nel Centro Cadore o nel Longaronese. «Quanti stanno meditando il trasloco, portando con sé anche i bambini in età scolare? affermano . Se al costante calo di alunni, legato alle dinamiche demografiche in essere, aggiungiamo anche i possibili traslochi legati ad un allungamento non sopportabile dei tempi di percorrenza del tragitto casa-lavoro, la perdita di classi potrebbe arrivare a numeri importanti. Pensiamo anche agli studenti dell'ultima classe della scuola secondaria di primo grado (media), chiamati a breve a decidere del loro futuro scolastico. In quante famiglie si sta inserendo anche la chiusura della strada fra le variabili da considerare per la scelta della scuola superiore? Anche in questo caso i tempi di percorrenza potrebbero portare a pensare ad un trasloco, lasciandoci sempre in meno e sempre più isolati dal resto della provincia, che rimane ancora il nostro riferimento istituzionale, nonostante in tanti già si rivolgano ad istituti extraprovinciali per il proseguimento del loro ciclo di studi. La chiusura della galleria rappresenterà una perdita anche per le scuole superiori bellunesi».

IL NODO DOCENTI

«Rischiamo che il personale docente del Centro Cadore che, in questi anni, ha acquisito esperienza e competenza chiarisce la dirigente scolastica, Morena De Bernardo valuti, a malincuore, alternative professionali territoriali più vicine. Con tale scelta verrebbe a mancare quella continuità, finora garantita, con la conseguente difficoltà, se non impossibilità, di coprire i posti vacanti, ricorrendo ad un precariato con pochissima, se non addirittura nulla, esperienza. Il disagio della chiusura della galleria Comelico coinvolgerebbe docenti e personale Ata, in entrata e in uscita dal Comelico. Nell'ambito scolastico, quindi, le difficoltà riguarderebbero l'intero Cadore, in un momento in cui, per esempio, l'Istituto comprensivo del Comelico deve ancora sopperire al dimensionamento post Sappada, poiché i posti persi dal personale Ata con il passaggio della località al Friuli Venezia Giulia non sono ancora stati assorbiti dai pensionamenti».

Yvonne Toscani

