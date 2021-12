L'ALLARME

BELLUNO «Non vogliamo entrare nel merito ma non è corretto, per gli operatori di sicurezza, che familiari e avvocati non vaccinati possano entrare in carcere». Leonardo Angiulli, segretario dell'Unione sindacati polizia penitenziaria (Usp) per il Triveneto, riporta una delle criticità maggiori emerse dal 15 dicembre quando l'obbligo del vaccino è stato esteso anche agli operatori di sicurezza. L'amministrazione di Belluno ha già provveduto a inviare la lettera ai no-vax che hanno 5 giorni di tempo per mettersi in regola e prenotare la vaccinazione. Ma se da una parte è scattato l'obbligo, dall'altra c'è piena libertà in quanto, all'interno degli istituti, «entrano familiari non vaccinati e avvocati no-vax». Questo è un problema per due motivi. Il primo è legato alla nascita di focolai (già accaduto a Rovigo e Udine, ma non ancora a Belluno). Il secondo, invece, al fatto che agenti positivi e sospesi rischiano di far rimanere il carcere senza le risorse adeguate. «L'organico di Belluno continua Angiulli è sempre stato al di fuori dei canoni previsti. Il decreto ministeriale del 2017, ad esempio, non teneva conto di alcune risorse che dovevano essere integrate nella sezione della tutela della salute mentale». Inoltre si tratta di «personale vecchio, molti stanno andando via, alcuni sono passati a comparti diversi, insomma c'è una sofferenza che è degenerata». È chiaro che se a questa situazione precaria si aggiunge l'obbligo vaccinale per gli operatori, e chi non si mette in regola viene lasciato a casa, il castello di carte ha buone possibilità di crollare. «L'amministrazione sottolinea il segretario Usp del Triveneto avrà grossi problemi nel concedere diritti soggettivi ai lavoratori, cioè ferie, riposo, diritto allo studio, etc. Abbiamo delle persone che verranno sospese e questo si tradurrà per i colleghi in turni più lunghi e meno diritti. Ricordo che siamo vicini a Natale».

IL SOPRALLUOGO

Ieri mattina il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin ha visitato la casa circondariale di Baldenich. Accompagnato dalla direttrice Tiziana Paolini e dal suo staff, ha potuto vedere il reparto produttivo allestito dalla cooperativa Sviluppo&Lavoro che occupa in modo stabile, in lavori di manifattura, la maggior parte dei detenuti. Basti pensare che il 70% (compresi quelli che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria) è occupato con regolare contratto. «In questo modo ha spiegato il presidente della cooperativa Gianfranco Borgato - viene garantito un impegno quotidiano e costante ai detenuti, con un orario di lavoro dal lunedì al sabato, in cui vengono realizzati astucci e kit di pulizia degli occhiali per alcune importanti aziende del territorio bellunese e anche assemblaggio di componenti plastici».

CLIMA SERENO

Il presidente della Provincia ha raccontato di aver trovato un clima sereno: «Il lavoro e la formazione rappresentano uno strumento straordinario di reinserimento in società. Il progetto avviato dalla cooperativa Sviluppo & Lavoro mi ha colpito molto e sono convinto abbia ulteriori potenzialità di sviluppo». Per Roberto Padrin «è l'esempio di un'attività in grado di offrire ricadute positive sia a livello economico per le imprese del territorio sia a livello sociale, perché attraverso il lavoro regolarmente retribuito è più semplice prevenire recidive da parte di chi oggi è detenuto e si appresta a tornare nella società». Un modo per ricominciare e non perdersi: «Ringrazio Gianfranco Borgato per l'idea a cui è riuscito a dare forma ha concluso Padrin e la direttrice del carcere per aver permesso questa visita. Da lei ho raccolto lo stimolo per un intervento di miglioramento dei due campetti sportivi all'interno della struttura: valuteremo se c'è la possibilità che la Provincia intervenga. Anche lo sport infatti è un mezzo potentissimo di promozione sociale e di riabilitazione». Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA