L'ALLARMEBELLUNO La prima estate del dopo Vaia presenta il conto: molti sentieri che erano interrotti dagli schianti provocati dalla tempesta di fine ottobre sono stati ripuliti dai volontari, la precedenza degli interventi è stata data a quelli che portano ai rifugi alpini; l'ultimo in ordine di tempo è il 103 in Val di Giralba, in Comune di Auronzo che conduce al rifugio Carducci; altri sentieri sono ancora chiusi: il cartello di divieto di accesso è stato messo all'attacco dei segnavia e per liberarli dai tronchi abbattuti sarà...