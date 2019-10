CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEBELLUNO «Devono dirci entro fine mese se i soldi li vogliono. Il rischio è che se la newco non nasce in tempi rapidi vadano persi 600mila euro di finanziamenti, già stanziati per le Erte. La prima parte di quei fondi scade a fine mese, l'altra a dicembre». Federico Caner, assessore regionale al turismo, detta i tempi sul Nevegal e mette in fila i puntini di una delle più importanti partite per la città di Belluno. Una partita che accanto agli aspetti contingenti e all'avvio di una stagione azzoppata, privata dell'impianto de Le...