L'ALLARME BELLUNO Da 284 euro a 723: canone Ater mette in ginocchio una famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEBELLUNO Da 284 euro a 723: canone Ater mette in ginocchio una famiglia bellunese. «Non sappiamo dove sbattere la testa dichiara la donna, madre di due figli -, lasceremo l'appartamento e prenderemo una casa nel libero mercato». Gli inquilini delle case popolari sono in rivolta. C'è chi minaccia di rivolgersi alla Procura, chi ha ricevuto lo sfratto e sta cercando un appartamento in affitto e chi, come la famiglia di Castion, non ha ricevuto l'invito ad andarsene, ma un canone d'affitto triplicato che vale più di uno sfratto. LE...