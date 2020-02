L'ALLARME

BELLUNO Continuano a bruciare gli schianti di Vaia. Non c'è pace per i boschi bellunesi, che in queste settimane di siccità hanno visto andare in fumo diversi ettari su cui si erano adagiate le piante piegate dalle raffiche dell'uragano del 29 ottobre 2018. Mentre ieri i vigili del fuoco stavano terminando la bonifica dell'incendio che era scoppiato a Col Melon, sopra Pedavena, un altro allarme nel pomeriggio ad Auronzo di Cadore, nella boscaglia della zona chiesa-ospedale. Il bilancio in questo caso è molto meno grave, ma dopo i 3mila ettari di bosco andati in fumo sul Col Curiè, a Presenaio di San Pietro, il prezzo che la provincia sta pagando diventa veramente troppo alto. E la siccità non accenna a fermarsi.

AD AURONZO

Erano le 17.15 di ieri quando un residente di Auronzo ha chiesto aiuto al 115 per l'incendio che vedeva dietro l'ospedale, nell'omonima via. Bisognava fare presto perché se il fuoco non veniva fermato poteva raggiungere fino a 2mil a metri di quota, rovinando il bosco, Sul posto sono intervenute subito due squadre dei vigili del fuoco da Santo Stefano e altrettante dei pompieri volontari di Auronzo. L'area boschiva, dove erano visibili gli schianti, si trova a 200 metri all'ospedale ed è stato fondamentale il tempestivo intervento dei pompieri e dei volontari della protezione civile. Hanno organizzato un maxi-tubo da 400 metri, unando 20 tubi, per portare l'acqua. «Ottimo lavoro - diceva ieri pomeriggio l'assessore regionale alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin -. Grazie ai nostri volontari di Auronzo guidati da Adriano Zanella che, insieme ai vigili del fuoco, in poche decine di minuti hanno circoscritto l'area di incendio e spento il focolaio principale. Adesso si procede con le azioni di bonifica».

A PEDAVENA

E pensare che era appena stata stabilizzata la situazione dell'incendio boschivo che aveva colpito il Col Melon sopra Pedavena nella tarda serata di sabato. Ieri nel pomeriggio erano ancora presenti i volontari feltrini con l'autobotte. Sono rientrati intorno alle 15. Il bilancio è ancora una volta grave: sono andati persi due ettari di bosco e schianti, ovvero sono stati interessati 20mila metri quadrati di terreno. «Tutto Col Melon - spiega il sindaco di Pedavena Nicola Castellaz - è stato interessato dagli schianti di Vaia. La parte che è andata a fuoco era di provati e per una piccola particella del Comune. Ma quella zona comunale non era coinvolta rispetto alla raccolta del legname che si sta svolgendo nella parte comunale del Col Melon. Ci saremo arrivati successivamente». Ma il fuoco è arrivato prima. Le cause che hanno scatenato l'incendio non sono ancora note. «Un grazie ai nostri operatori forestali regionali e ai volontari dei gruppi della Protezione Civile Feltrina e dell'Ana Feltre», ha detto l'assessore alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin.

Olivia Bonetti

