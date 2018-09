CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEBELLUNO Allarme della Polizia Postale su uno spamming in corso a scopo estorsivo. Un fenomeno che sta investendo anche la provincia di Belluno.«L'utente - spiega una nota della Questura di Belluno - riceva una mail nella quale lo si informa che il suo account sarebbe stato hackerato attraverso un virus mentre venivano visitati siti per adulti; da qui la minaccia di divulgare a tutti il tipo di sito visitato e la conseguente richiesta di denaro in criptovaluta». La Polizia invita, qualora si dovesse ricevere una e-mail di questo...