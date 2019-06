CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AIUTOBELLUNO Una casa per le donne vittime di violenza. O quanto meno una stanza in albergo. È attivo da ieri il nuovo sistema di prima accoglienza alloggiativa in emergenza. Un nome complesso, che nella sostanza però rappresenta la luce in fondo al tunnel per decine di donne che vengono picchiate da mariti e compagni. Perché poter uscire di casa e trovare una stanza sicura e accogliente è già un primo passo per la risoluzione del problema. IL PROGETTO La rete di prevenzione e protezione capace di dare una prima risposta alle donne...