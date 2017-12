L'agricoltura bellunese ora fa meno uso dei fitofarmaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RAPPORTOBELLUNO Meno fitofarmaci nell'agricoltura bellunese. A dispetto del piccolo boom di nuovi vigneti e dell'aumento della paura annessa e connessa, i dati raccontano un'altra storia. Raccontano di un trend in diminuzione per quanto riguarda l'utilizzo della chimica. Soprattutto di un calo nell'uso dei prodotti che risultano nocivi per la salute umana. Negli ultimi anni i fitosanitari hanno perso il loro appeal. Anche tra gli agricoltori bellunesi, che pure erano (e sono) i meno abituati ad usare aiutini chimici tra tutti gli...