BELLUNO Istituzioni e mondo dell'imprenditoria festeggiano don Bosco. All'invito di don Alberto, il direttore dell'Istituto Agosti, hanno risposto in tanti: l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, il presidente della Provincia Roberto Padrin, il sindaco Jacopo Massaro e grandi figure del mondo economico come il proprietario del Famila, Marcello Cestaro e il vice presidente di Luxottica. Insomma, un grande pomeriggio quello di venerdì prossimo negli spazi dell'Istituto. Don Alberto parlerà dei sogni che coltiva per l'Agosti. All'incontro L'Agosti ieri, oggi e sopratutto domani sono invitati anche i genitori, in particolare quelli dei ragazzi della V. La classe di Giulia, morta poco meno di un mese fa. A lei sarà intitolata la nuova aula di informatica.

Con ieri, intanto, si è concluso un fine settimana di grande festa per i salesiani di Belluno. L'anniversario della morte di don Bosco, il 31 gennaio, è stato l'occasione per cerimonie, pranzi e per ospitare due amici speciali di don Alberto, il giocoliere Alessandro Zanutto e il ballerino e coreografo Etienne Jean Marie. I due hanno raccontato ai ragazzi la loro storia, parlando di coraggio, grandi obiettivi e tanta disciplina. Etienne, nel corpo di ballo di artisti del calibro di Prince, Madonna, Kylie Minogue e Robbie Williams, ha particolarmente impressionato i giovani.

«I due artisti sono miei amici da anni racconta il religioso -, è stato bello portare la loro testimonianza ai ragazzi perché sono due professionisti con valori molto forti da comunicare, valori che parlano di sacrificio, di impegno, di sogni alti e di perserveranza. Etienne tornerà a trovarci, sarà presente ad una delle serate dei giovedì estivi in centro città». Ha idee grandi, don Alberto, ma le comunica con estrema semplicità. Vuole aprire l'Istituto alla città, farlo conoscere e partecipare in modo attivo alla vita della comunità. «E' arrivato il momento di compiere questo salto dichiara -, finora forse la comunità salesiana è stata percepita come un po' chiusa, ma non sarà più così».

Ci sono l'intenzione e la volontà di portare avanti grandi investimenti nel plesso scolastico che comprende asilo, elementari e medie e il religioso vuole far sapere alla città le sue idee. Ci saranno amici che verranno da lontano, come il Cavalier Cestaro che sarà presente perché crede in quello che stiamo facendo conclude -. Abbiamo voglia anche di rinnovare la tradizionale forma del grest estivo e di renderla, come dire, più appetibile. Nel pomeriggio, alle 14.30 e prima dell'incontro, è previsto il taglio del nastro alla nuova aula dedicata alla piccola Giulia.

