L'AGGRESSIONEBELLUNO Si fa invitare a cena, poi gli ruba dei soldi e lo picchia. È stato un finale di serata in pronto soccorso quello di un cittadino di Belluno gabbato da un giovane conoscente marocchino. Il tutto è iniziato con un invito a cena, insolito perché sollecitato dall'ospite, ma si è concluso nel peggiore dei modi. Con cinque giorni di prognosi per la vittima e con una denuncia in stato di libertà per rapina e lesioni per il ladro. Tra i due c'era un rapporto di conoscenza pregressa, probabilmente non così approfondita da...