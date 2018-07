L'AFFONDO BELLUNO Dalle parole sono passati ai fatti e ora sono in attesa di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AFFONDOBELLUNO Dalle parole sono passati ai fatti e ora sono in attesa di capire cosa succederà. La minoranza di Palazzo Rosso diserta le commissioni. «Vogliamo dare un segnale forte dichiara Raffaele Addamiano, capogruppo di Obiettivo Belluno -, ci auguriamo venga accolto». L'opposizione batte i piedi perché non si sente considerata. I documenti relativi alle delibere che verranno votate nelle riunioni del consiglio comunale vengono consegnati con pochi giorni di anticipo e le commissioni convocate troppo di rado per riuscire a...