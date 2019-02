CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AFFAREBELLUNO Torna all'asta ex Villa Sartori. Con il prezzo dimezzato, ora l'affare si fa più allettante. È ancora in attesa di un acquirente il grande compendio di via de le Sort a Sargnano. Dopo qualche asta pubblica andata deserta e dopo una nuova stima del suo valore, il Comune rimette sul mercato il suo gioiellino inutilizzato e lancia una nuova asta. La data dell'apertura delle buste e i termini entro i quali presentare l'offerta non sono ancora stati resi noti, ma la cifra, quella, è chiara: l'antica e signorile dimora ora potrà...