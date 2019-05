L'adunata del centenario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATABELLUNO A Milano ieri a sfilare con le tante penne nere bellunesi c'era con lo spirito anche Rinaldo De Rocco, un alpino che «è andato avanti», il sindaco di Canale d'Agordo mancato all'improvviso a giugno 2018. La moglie Laura Livan ha sfilato portando in mano su un cuscino il cappello con la penna nera del marito. È stato uno dei momenti più emozionanti della giornata.IL BILANCIO«Al nostro applauso non ce l'aspettavamo tanto tifo per le strade di Milano». È il commento a caldo in zona scioglimento del vice presidente...