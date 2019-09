L'ADDIO BELLUNO La bara bianca ornata di rose candide è arrivata ieri alle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ADDIOBELLUNO La bara bianca ornata di rose candide è arrivata ieri alle 15 alla chiesa di Longarone in un silenzio quasi surreale. Si udivano solo i rintocchi delle campane a lutto, che hanno accompagnato il corteo funebre. All'esterno della chiesa c'erano gli amici di Cristian Palazzolo, il 19enne morto nell'incidente stradale di Safforze, domenica mattina. I ragazzi erano tutti vestiti con magliette nere, in segno di lutto. Occhi lucidi e fazzoletti in mano si davano forza, con abbracci e mani sulla spalla. Forza che la mamma Rosa Maria...