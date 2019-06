L'ACCORDO BELLUNO (dt) Riclassificazione entro fine anno: dal 2020 Belluno pagherà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOBELLUNO (dt) Riclassificazione entro fine anno: dal 2020 Belluno pagherà meno per la manutenzione delle strade. Lo sconto era e rimane uno degli obblighi per la Provincia, perché la cifra assegnata ogni anno a Veneto Strade per gestire la viabilità è diventata impossibile dopo i tagli statali. Ma adesso, la nuova definizione delle proprietà stradali potrà dare una boccata di ossigeno a Palazzo Piloni. Così pare, secondo quanto emerso dall'ultima assemblea dei soci di Veneto Strade. L'ASSEMBLEA La scorsa settimana è stato...