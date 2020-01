L'ACCORDO

BELLUNO Dopo Limana e Trichiana, anche Feltre è alla porta. Bellunum si allarga ancora: è ormai prossimo l'ingresso in società del Comune di Paolo Perenzin. «Stiamo sistemando le ultime questioni tecniche spiega il sindaco di Belluno Jacopo Massaro -, il percorso non è ancora concluso». Per la società comunale che nel capoluogo gestisce la raccolta dei rifiuti e i parcheggi cittadini è un grande passo in avanti verso il sogno di un servizio omogeneo e coordinato tra territori, in grado di portare grandi economie di scala e di alleggerire la bolletta dei cittadini. Il Comune di Feltre si è espresso a riguardo con delibera del consiglio comunale del 29 novembre scorso, nella quale si legge l'intezione di avviare un processo esplorativo finalizzato a valutare la fattibilità dell'adesione del Comune di Feltre alla Bellunum s.r.l le parole della delibera , società in house che gestisce la raccolta dei rifiuti già esistenti entro l'ambito territoriale di riferimento, ed in particolare nel territorio della Valbelluna nell'ambito dei Comuni di Belluno, Trichiana e Limana, che utilizza le stesse dotazioni strumentali e tecnologiche, per l'affidamento in house providing del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in coerenza con le Linee guida approvate dal Consiglio di Bacino Dolomiti con Delibera del 28 marzo 2017».

LA DELIBERA

Il Comune di Belluno, da parte sua, ha a sua volta deliberato, nell'assemblea consiliare del 27 dicembre, di dare mandato alla giunta comunale di procedere con le attività tecniche e esplorative finalizzate a valutare la fattibilità dell'ingresso nella compagine societaria di Bellunum s.r.l. del Comune di Feltre e/o di altre eventuali amministrazioni locali interessate. Insomma, quasi ci siamo. Oggi il socio di maggioranza di Bellunum resta il capoluogo con il 97,97% di quote, seguito da Limana con l'1,45% e da Trichiana con lo 0,58%. L'ingresso di Feltre significherebbe il passaggio della cittadina sotto la gestione della società per quanto riguarda metodi di raccolta e, forse, anche tipologia di contenitori. «L'ingresso di Feltre per noi non può che essere un fatto positivo spiega Massaro -, significa andare sempre di più verso un sistema di raccolta dei rifiuti in grado di generare notevoli economie di scala e quindi di ridurre la quantità dei rifiuti il peso degli investimenti sulle tariffe dei singoli utenti. Con l'amministrazione Perenzin condividiamo l'idea di una tariffa sempre competitiva e bassa, quindi un modello che consenta di contrarre i costi a fronte di un'elevata quantità di differenziata».

Alessia Trentin

