L'ABBANDONOBELLUNO In bianco e nero, grandi, con i volti e le persone ancora riconoscibili. La memoria fotografica conservata per anni negli archivi della scuola Gabelli ha finito i suoi giorni sotto la pioggia di novembre. Ieri proprio un fotografo, Luca Zanfron, ha scattato l'immagine che ritrae grandi foto in bianco e nero a terra, appoggiate contro i muri della vecchia scuola elementare in mezzo a materiale di scarto frutto delle demolizioni in atto nei locali interni. È partito il cantiere per il recupero dell'edificio e, a quanto pare,...