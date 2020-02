ISTRUZIONE

BELLUNO Sono un centinaio i curriculum arrivati alla Luiss di aspiranti docenti per la sede di Belluno. È il primo dato concreto che dimostra le potenzialità derivanti dalla decisione di aprire alla formazione post universitaria in città. Molti dei candidati sono bellunesi, o più in generale veneti ma tra i cento aspiranti docenti ci sono anche quelli già inseriti nel circuito Luiss e che già insegnano, quindi, a Roma e Milano.

PRESENTAZIONE ALLE AZIENDE

Ieri in città è arrivato tutto lo stato maggiore della scuola per spiegare alle aziende le finalità e gli obiettivi. «Sfrutteremo il connubio formazione e risorse naturali. Solo a Belluno ci sarà la nostra Winter School. Sarà un tratto distintivo di questa sede - ha spiegato Enzo Peruffo, Head of Executive Education di Luiss - un'offerta formativa dedicata al territorio e alle persone che hanno uno stile di vita diverso. Mentre la formazione, con i Master abbraccia tutti (per accedere basta la laurea triennale ndr) la Executive sarà dedicata ai livelli più elevati all'interno delle organizzazioni e delle aziende. Ci aspettiamo circa duecento aziende partecipanti alla formazione Executive. Il territorio - prosegue - ci ha accolto con entusiasmo e c'è stata una piena adesione delle aziende».

L'OBIETTIVO

La sede di Belluno garantirà gli stessi standard di Roma e Milano, con un allineamento in stretta collaborazione con Confindustria. «Noi non formiamo i partecipanti li trasformiamo - spiega Sara Gentili, del marketing strategico e orientamento - per questa ragione c'è la necessità di allineare anche i docenti ai nostri standard. Dalla formattazione delle slide alle modalità di esposizione».

LOGISTICA

Lavori in corso per trovare strutture pronte a far fronte all'accoglienza degli studenti. un settore nuovo per il mercato immobiliare in città. «Abbiamo già avviato il dialogo - spiega Andrea Ferrazzi, direttore di Confindustria Belluno Dolomiti - l'obiettivo è quello di trovare degli interlocutori». Con i corsi Executive si parte subito. Saranno articolati nel corso dei fine settimana e hanno lo scopo di formare le risorse umane delle aziende: duecento quelle potenzialmente interessate. A ottobre invece partiranno i Master: classi da 15, 20 studenti, obiettivo arrivare a 200 iscritti.

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA