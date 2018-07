Istituto Brustolon: lavori antisismici scuola più sicura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO PILONIBelluno Uomini e mezzi al lavoro: la Provincia mette in moto la macchina operativa. E sistema il territorio e gli edifici di proprietà. Sono diversi gli interventi previsti da Palazzo Piloni: dalla messa in sicurezza di alcune zone, soggette al dissesto idrogeologico, fino alla ristrutturazione e messa a norma di alcune strutture scolastiche. Il tutto con un solo obiettivo: riprendere in mano la lotta al rischio idraulico e geologico, una partita che non è mai stata abbandonata dall'amministrazione provinciale, ma che negli...