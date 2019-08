CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTITUTIBELLUNO Ieri i primi cinque. Da domani, ma comunque entro questa settimana, gli altri dodici. Erano fissate per ieri, nella sede dell'Ufficio Scolastico Regionale, le convocazioni per l'assegnazione dei nuovi incarichi come dirigente scolastico. E fra le diciassette sedi vacanti in provincia di Belluno, ieri, appunto, ne sono state coperte cinque. Queste le scelte di ieri dei vincitori di concorso. Per gli Istituti comprensivi: la sede dell'Ic Marco da Melo di Mel dal 1° settembre sarà retta da Umberto De Col; il nuovo dirigente...