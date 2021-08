Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTABELLUNO Non è un lieto fine, ma quasi. Shadow ha trovato una struttura che l'accoglie. Verrà riabilitato e, se tutto procederà per il meglio, adottato. La storia del pastore tedesco detenuto nel canile sanitario di via Cappellari si è finalmente sbloccata. Dopo mesi di rimpalli e di grovigli burocratici all'italiana, l'animale è stato sistemato in uno dei rifugi dell'Enpa, a Mira (Venezia), dove verrà coinvolto in un programma...