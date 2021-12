ANNO 2021-2022

BELLUNO Scade a gennaio il termine per l'iscrizione alle classi prime di ogni ordine e grado per il prossimo anno scolastico. E questo è quindi il periodo dell'orientamento da una parte e dell'attività di scuola aperta dall'altra. Una proposta, quest'ultima, con cui ogni Istituto, aprendo anche fisicamente i battenti delle proprie sedi, fa conoscere il piano dell'offerta formativa e fa vedere anche gli spazi di apprendimento. Così, proprio in vista delle nuove iscrizioni scolastiche per l'anno scolastico 2022/23 che sono previste dal 4 al 28 gennaio, l'Istituto Comprensivo 1 di Belluno presenta le sue scuole sia sul sito (www.ic1belluno.edu.it), ma anche attraverso degli incontri on line con un dialogo con gli insegnanti.

OPEN DAY

Ecco quindi che la scuola secondaria di I Grado Ricci lunedì prossimo 13 dicembre (ore 17,30) si presenterà tramite un collegamento al link che sarà fornito nell'homepage dell'Istituto il giorno stesso. Stessa modalità per le scuole primarie di Bolzano Bellunese, Chiesurazza, Giamosa e Mussoi martedì 14 dicembre (ore 17,30), con collegamento al link che sarà fornito nell'homepage dell'Istituto con la stessa modalità del giorno precedente. Infine, per i genitori che volessero personalmente visitare le diverse sedi, trovando ad accoglierli un insegnante, l'Istituto apre le porte secondo questo calendario.

IL CALENDARIO

Infanzia di Mier e Mussoi: sabato 18 dicembre e 15 gennaio: ore 11-12; Primaria di Bolzano Bellunese: giovedì 16 dicembre (17-18) e sabato 15 gennaio (11-12); Primaria di Chiesurazza: sabato 18 dicembre (ore 10-11) e giovedì 13 gennaio (16-17); Primaria di Giamosa: giovedì 16 dicembre e lunedì 10 gennaio (ore 17,15-18,15 ); Primaria di Mussoi: giovedì 16 dicembre (ore 17-18) e sabato 15 gennaio (11-12); Secondaria di I grado Ricci: martedì 14 e venerdì 17 dicembre (ore 18-19). Potranno accedere agli edifici scolastici solamente i genitori non accompagnati dai figli, esibendo il green pass. (G.S.)

