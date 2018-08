CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ISBRECPERCORSIDELLA RESISTENZALa Biblioteca civica di Belluno, Isbrec (Istituto bellunese della resistenza e dell'età contemporanea) e il Comune di Belluno, invitato i cittadini al ciclo di percorsi W la libertà. Il primo incontro è per sabato primo settembre, alle 9.30, con una visita al bosco delle castagne dove si consumò l'eccidio del 10 marzo 1945. Ad accompagnare i presenti sarà Marta Azzalini. Ritrovo in via Travazzoi davanti alla chiesa di San Sebastiano. Altro incontro venerdì 21 settembre, alle 18, sul tema Nascita e sviluppo...