«Irregolarità al poligono: condannate il presidente»

IL PROCESSO

BELLUNO Dopo 7 anni, da quando scoppiò il caso con una lettera anonima, non è finito nemmeno ieri il processo per le presunte irregolarità nei registri di carico e scarico munizioni tenuti dall'allora presidente del Poligono di Tiro Utis di Ponte nelle Alpi. «Condannateli a un mese di reclusione ciascuno», ha detto il pm, nelle sue conclusioni. Alla sbarra Francesco Fabris, tenente degli alpini in pensione, 65enne di Santa Giustina nella sua qualità di presidente del Poligono, e Sebastiano Trovato, 70enne. Dopo la richiesta di condanna e le arringhe dei difensori, avvocati Mario Mazzoccoli e Vincenzo De Gaetano, c'è stato il rinvio per la sentenza al 4 febbraio.

L'accusa con cui erano stati chiamati a processo gli imputati era quella di aver violato la legge Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. Fabris in particolare non avrebbe tenuto in maniera completa il registro di carico e scarico delle munizioni, registro che risultava compilato correttamente quanto ai numeri di munizioni acquistate e consumate, ma non riguardo ai nominativi degli utenti. Ma come sottolineato anche dalla difesa i nominativi degli utilizzatori delle cartucce risultavano sempre annotati su un foglio aggiuntivo, detto foglio armeria, che poi veniva allegato al registro di carico e scarico delle munizioni. Per cui era sempre possibile sapere il nome dell'utente, il tipo di arma, la tipologia e numero di munizioni sparate e il giorno in cui ciò era avvenuto. «Si è sempre fatto così se condannano me devono condannare tutti i presidenti precedenti», ha detto in uno sfogo dopo il rinvio il tenente Fabris. Anche 7 anni fa si sfogò dopo la lettera anonima che lo denunciava. «Fino a due anni fa - aveva dichiarato all'epoca Fabris - qualche vecchio direttore di tiro faceva sparare i propri amici cacciatori con fucili non consentiti. Mi sono visto costretto a imporre il divieto totale di questo tipo di armi: la mia scelta ha creato notevole malumore in alcuni soci». Da qui, la possibile ripicca che lo avrebbe portato in tribunale.

