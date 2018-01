Investimento da 2,2 milioni su progetto di un veneziano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(atr) Con 2,2 milioni di euro l'ex chiesa dei gesuiti sarà restituita alla città. O, forse è meglio dire, verrà donata per la prima volta. Perché nell'ex chiesa sconsacrata, militari a parte, ci hanno messo piede ben poche persone negli anni. L'edificio è da sempre chiuso al pubblico dopo il suo utilizzo come magazzino per le munizioni nell'Ottocento. L'intenzione dell'amministrazione, ora, è di fare esattamente il contrario. «Vorremmo aprire la chiesa al pubblico già prima dell'inizio dei lavori annuncia l'assessore alla...