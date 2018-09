CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INVESTIMENTIBELLUNO «Non è solo una questione di risorse: in gioco c'è anche la credibilità del sistema Paese. Come possiamo illuderci di attrarre e di stimolare investimenti per la crescita, se ad ogni cambio di governo si cancellano i provvedimenti, anche positivi, come nel caso del bando per le periferie». Il presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Luca Barbini, interviene così sulla vicenda del congelamento delle risorse stanziate per il bando periferie (500 milioni), che equivale a una sostanziale cancellazione, a scapito non...