IL PROCESSO

BELLUNO Investì un pensionato, ma c'era un concorso di colpa al 60% della vittima. Per questo ieri la condanna per l'automobilista Enrico Pittarello, 53enne di Belluno, accusato di omicidio colposo (pre-riforma apportata dalla legge sull'omicidio stradale) è scesa a 6 mesi di reclusione, con la condizionale. Il pm aveva chiesto un anno e 4 mesi di reclusione. È questa la conclusione del processo per la morte di Angelo Feltrin, l'80enne investito e ucciso in via Cavour nel dicembre 2014. I parenti dell'uomo erano costituiti parte civile con l'avvocato Chiara Tartari che ieri ha chiesto un risarcimento di 80mila euro. Il giudice nella sentenza ne ha disposti 40mila.

Secondo le accuse Pittarello non avrebbe tenuto una velocità adeguata a quel tratto di strada e alle condizioni di oscurità che c'erano. Non sarebbe riuscito così a frenare in tempo per evitare di travolgere il pedone 80enne, che in quel momento stava attraversando. Feltrin non era sulle strisce e il semaforo pedonale era rosso: stava passando da sinistra verso destra rispetto alla Bmw, che procedeva verso via Feltre. L'impatto è stato violentissimo: l'anziano è stato caricato e ha sbattuto la testa sul parabrezza dell'auto finendo al suolo. Venne ricoverato in rianimazione a Belluno, ma dopo qualche giorno morì. Era il 13 dicembre 2014. Il processo di ieri arrivava dal rinvio dopo le conclusioni delle parti che c'erano state a novembre. Il giudice, Antonella Coniglio, ha dato lettura della sentenza a carico di Pittarello: 6 mesi di reclusione e il risarcimento di 40mila euro ai famigliari.

